Hidayet Türkoğlu: 'Kulüplerimizi tebrik ediyorum'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) Spor Masası programına katıldı.Başkan Türkoğlu, AA'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen programında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası performansına değinen Türkoğlu,ifadelerini kullandı.A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yolların ayrılmasına değinen Türkoğlu,diye konuştu.NBA'in Avrupa'da düzenlemek istediği organizasyonla ilgili görüşlerini aktaran Türkoğlu,değerlendirmesinde bulundu.Milli takım maçları ile Avrupa Ligi'nin müsabakalarının çakışmasına değinen Türkoğlu,şeklinde konuştu.Türkoğlu, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımla ilgili şunları söyledi:Kulüplerin mali durumuyla ilgili görüşlerini paylaşan Türkoğlu,diye konuştu.Basketbol Gelişim Merkezi'ne değinen Türkoğlu,ifadelerini kullandı.Türkiye'nin büyük turnuvalara ev sahipliği yapması için bir çabalarının olduğunu belirten Türkoğlu,şeklinde konuştu.Tesisleşmenin çok önemli olduğunu kaydeden Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Yönetim olarak görevi bırakma gibi bir düşünceleri olmadığını dile getiren Türkoğlu,dedi.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin başlayacak olmasına değinen Türkoğlu, şunları söyledi:Federasyonda görev yapmanın ekip işi olduğunu vurgulayan Türkoğlu,diye konuştu.