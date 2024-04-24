Her aşk bir gün bitermiş: Iker Muniain

Iker Muniain, 2005'ten beri giydiği Athletic Bilbao formasını sezon sonu çıkaracağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Her aşk bir gün bitermiş: Iker Muniain
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2024 12:26
Iker Muniain, 2005'te altyapısına girdiği ve 15 senedir profesyonel olarak futbol oynadığı Athletic Bilbao'dan ayrılacağını duyurdu.

Kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen ve kaptanlığını yapan Muniain, kendi isteğiyle bu kararı aldığını açıkladı. Muniain, "40 yıllık kupa hasretimize son vermenin ve 25. kupayı kaldırmanın onuruyla kulüpten ayrılıyorum. San Mames'te bir veda töreni ve saygı gecesi olacak." dedi.

Muniain veda videosunda,

"Sen hayatımdaki en güzel şeydin,
ama şimdi aşkım
Ayrılmamızın zamanı geldi."

şiirini dile getirerek sözlerini noktaladı.

SADECE ATHLETIC BILBAO FORMASI GİYDİ

31 yaşındaki hücum oyuncusu Muniain, Athletic Bilbao formasıyla 557 resmi maça çıktı ve 75 gol atıp 70 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery