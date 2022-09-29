Hentbol, futboldaki rekabeti salona taşımak istiyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, büyük futbol camialarının da hentbol branşında faaliyet göstermeleri için çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüştüklerini belirtti.



Başkan Kılıç, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmeyi AA muhabirine değerlendirdi.



Çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini, fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Kılıç, "Başkanımız bizi çok iyi ağırladı sağ olsun, Trabzonspor bir dönem hentbolda vardı. Biliyorsunuz MKE Ankaragücü'nde de bir dönüş oldu. Daha önce hentbolda var olan kulüplerimizin geri dönmesi için çalışmalar yapıyoruz. Camia kulüplerinin hentbolun içerisinde olması bizim için çok önemli. Bu yönde de hentbol üzerine, Trabzon'daki hentbol üzerine konuştuk." dedi.



Ağaoğlu'nun Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı da yaptığını, amatör branşlara çok ilgili olduğunu dile getiren Kılıç, "Bu görüşmeleri geliştireceğimize inanıyorum. Trabzonspor'un da hentbolun içerisinde yer alması için bir sürece ihtiyaç var. Tabii ki kendi tarafında da bununla ilgili çalışması gereken birçok konu var, bir süreç gerekiyor. Pozitif yaklaşım var, konuyla ilgili çalışmalar yapacağını da söyledi." ifadelerini kullandı.



Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleriyle de görüşmelerde bulunacağını aktaran Kılıç, "Mutlaka görüşmelerimiz olacak, onlarla da ilgili çalışmalar yapıyoruz. Gerek Başkan Ali Koç ile gerek Dursun Özbek başkanımızla bir araya gelmek için kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hentbolun bu tarz camia kulüpleriyle daha da güçleneceğini, daha ilgi odağı olacağını, bu camia kulüplerin seyircilerinin hentboldan çok ama çok keyif alacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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