Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 12. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 12. hafta mücadelesinde 6 maçın 5'i yarın oynanacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
8 Kasım Cumartesi:
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Rize Belediyespor (Porsuk)
17.00 Altınpost Giresunspor-Ankara Hentbol (Hüseyın Avni Alparslan)
17.00 Beşiktaş-Güneysuspor (Süleyman Seba)
18.00 Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Köyceğiz)
9 Kasım Pazar:
17.00 DEPSAŞ Enerji As-Spor Toto (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
