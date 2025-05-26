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Hayes-Davis'ten Kobe Bryant'a mesaj!

Nigel Hayes-Davis, finalden önceki gece 02.21'de Kobe Bryant'ın hesabına attığı DM'i paylaştı.

calendar 26 Mayıs 2025 01:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hayes-Davis'ten Kobe Bryant'a mesaj!
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Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunun ardından Nigel Hayes-Davis, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın instagram hesabına maçtan önceki gece 02.21'de attığı mesajı paylaştı.

Hayes-Davis'in mesajı sosyal medyada basketbolseverleri duygulandırdı.

İşte Hayes-Davis'in Kobe'ye mesajı:

"Nasılsın Kobe,

Yarın EuroLeague finali var ve şunu düşünüp duruyorum; KONY - Kobe olsaydı ne yapardı? Bir şekilde burada olduğuna inanıyorum, hala bizimlesin.

Seninle üniversitede tanıştım, Bucks maçından sonraydı, son yılındı. Her basketbolcu gibi sana söylemiştim, senin gibi olmak istiyordum.

Bana "Çok çalışmaya devam et, orada olacaksın" demiştin. Basit sözler ama hayatımı değiştirdi. Bunu ekran koruyucum bile yaptım. Senin sözünü röportajlarımda sıklıkla kullanıyorum. 'Mamba Mentalitesi' ruhu yaşamaya devam ediyor. Sonsuza dek.

Eğer şampiyon olursak ve MVP seçilirsem bunu paylaşacağım.

Belki birilerine ilham verir, senin bana verdiğin gibi. Biliyorum bana cevap veremeyeceksin ama sana her şey için çok teşekkür ederim."


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