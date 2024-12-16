Hava Sporları Federasyonunda başkanlığına Emre Şahin seçildi

Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirilen ve mevcut başkan Ahmet Saim Yılmaz'ın aday olmadığı genel kurulda başkanlık için Emre Şahin ile Orhan Pektaş yarıştı.



Genel kurulda gündem maddelerinin oylanmasının ardından seçime geçildi.



Emre Şahin, 117 delegenin oy kullandığı genel kurulda 59 oy alarak başkan oldu. Orhan Pektaş ise 54 oyda kaldı. 4 oy geçersiz sayıldı.



Emre Şahin, genel kurulun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimi kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, destekleri için delegelere teşekkür etti.



İstediklerini hayata geçirebilmek için ilk adımı attıklarını vurgulayan Şahin, "Üretmek ve gelişmek zorundayız. Yapacağımız çok iş var. Antrenörlerimizin sorunları var. Sporcularımızı, uluslararası müsabaka tecrübesi için yurt dışına göndereceğiz. Onların ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Federasyonumuzun ciddi gelir potansiyeli var. Bu potansiyeli hayata geçirerek, spor kulüplerimize dağıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Emre Şahin'in yönetim kurulu asil üyeleri şu şekilde:



Rüveyda Çiftçi, Özge Dede, Sinan Yavuz, Mehmet Yıldız, Ali Sosanoğlu, Hayati Kısacık, Murat Aysoy, Mehmet Öztekin, Yavuz Doğan, Abdullah Kahraman.



