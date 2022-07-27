Hatayspor, kombine fiyatlarını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni sezonda iç sahada yapacağı lig maçlarında geçerli olacak kombine biletlerin fiyatları açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, satışına başlanan kombine biletlerin Süper Lig 2022-2023 sezonu boyunca tüm iç saha maçlarında geçerli olacağı belirtildi.



Açıklamada, taraftarların kombine bilet satın alabilmesi için Hatayspor logolu Passolig kartlarına sahip olmaları gerektiği, bilet satışlarının da Passolig internet sitesi üzerinden veya Antakya Atatürk Caddesi'ndeki kulüp mağazasından yapılabileceği kaydedildi.



Kombine bilet fiyatları şöyle:



VİP Batı Alt Tribün: 4 bin lira



Maraton Alt Tribün: 1500 lira



Kuzey ve Güney Kale Arkası Tribünler: 400 lira





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