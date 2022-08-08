Hatayspor gözünü Momo Yansane'ye dikti

Forvet arayışlarını sürdüren Hatayspor, Moldova ekibi Sheriff'in forveti Momo Yansane'yi gündemine aldı.

, Fotoğraf; EPA
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Hatayspor gözünü Momo Yansane'ye dikti
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08 Ağustos 2022 15:01
Forvet arayışlarını sürdüren Atakaş Hatayspor rotayı Sheriff takımına çevirdi.

Benteke'yi ABD'ye kaptıran Bordo-beyazlılar Sheriff takımının forveti Momo Yansane yi resmen istedi. Sheriff kulübüne 1 yıllığına satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapan Bordo-beyazlılar kulüpten cevap bekliyor.

Atakaş Hatayspor'un talip olduğu 24 yaşındaki Yansane, 1.83 metre boyunda, Gineli oyuncu geçtiğimiz sezon forma giydiği 30 maçta 12 gol attı.
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