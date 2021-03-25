Hatayspor - Fenerbahçe maçı iptal oldu

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan özel maç Covid-19 vakalarının artması nedeniyle iptal edildi.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
FENERBAHÇE'DE VAKA SAYISI 5'E ULAŞMIŞTI
Fenerbahçe'de toplam 5 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
FENERBAHÇE'DE VAKA SAYISI 5'E ULAŞMIŞTI
Fenerbahçe'de toplam 5 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.