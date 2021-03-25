Hatayspor - Fenerbahçe maçı iptal oldu

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak özel maç Covid-19 vakalarının artması nedeniyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com
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Hatayspor - Fenerbahçe maçı iptal oldu
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25 Mart 2021 09:09
Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan özel maç Covid-19 vakalarının artması nedeniyle iptal edildi.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FENERBAHÇE'DE VAKA SAYISI 5'E ULAŞMIŞTI

Fenerbahçe'de toplam 5 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

 



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