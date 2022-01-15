Hatayspor Başkan Vekili Özat: "Galatasaray'ı yeneriz"

Atakaş Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü sahalarında Galatasaray ile yapacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor Başkan Vekili Özat: 'Galatasaray'ı yeneriz'
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15 Ocak 2022 17:04
Atakaş Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü sahalarında Galatasaray ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Özat, 16 Ocak Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacakları karşılaşmayla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Sahalarında oynayacakları maçta kazanan taraf olmak istediklerini belirten Özat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 3 büyük takımından olan Galatasaray'ı ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Yeni teknik direktörleriyle geliyorlar. Bizim de inişli çıkışlı bir dönemimiz var. Ev sahibiyiz, öncelikle onları güzel ağırlamak isteriz. Tabii ki amacımız yenmek. Hatayspor her maça yenmek amaçlı çıkar, bizim oyun felsefemiz bu. Kendi evimizde Atakaş Hatayspor gibi oynarsak Galatasaray'ı yeneceğimize inanıyorum."

Özat, maçta taraftarlarının takımlarını yalnız bırakmamasını istedi.

 
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