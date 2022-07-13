Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan 3 imza

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, 3 oyuncusu ile yeniden anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan 3 imza
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13 Temmuz 2022 17:05
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Ali Akın, AA muhabirine, takımın önemli oyuncularından Büşra Akbaş, Büşra Akgün ve İdal Yavuz ile yeniden anlaştıklarını söyledi.

Akın, sözleşme yeniledikleri 3 oyuncuya yeni sezonda başarı diledi.

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