Hatay BB, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı mağlup etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 82-76 yendi.
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Özlem Yalman, Yiğit Gönültaş, Münevver Özemre
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 16, Melisa Korkmaz, Alvarez 19, Bradford 26, Ivankovic 12, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Derin Yaya, Özge Yavaş 10, Prince 27, Abdelkader 25, Gueye 11, İdil Türk, Gizem Başaran 9
1. Periyot: 23-19
Devre: 45-35
3. Periyot: 62-55
5 faulle çıkan: 35.43 Melisa Korkmaz (Beşiktaş HDI Sigorta)
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Özlem Yalman, Yiğit Gönültaş, Münevver Özemre
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 16, Melisa Korkmaz, Alvarez 19, Bradford 26, Ivankovic 12, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Derin Yaya, Özge Yavaş 10, Prince 27, Abdelkader 25, Gueye 11, İdil Türk, Gizem Başaran 9
1. Periyot: 23-19
Devre: 45-35
3. Periyot: 62-55
5 faulle çıkan: 35.43 Melisa Korkmaz (Beşiktaş HDI Sigorta)