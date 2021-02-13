Hatay BB, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş HDI Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Hatay BB, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı mağlup etti
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13 Şubat 2021 16:24
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 82-76 yendi.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Yiğit Gönültaş, Münevver Özemre

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 16, Melisa Korkmaz, Alvarez 19, Bradford 26, Ivankovic 12, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Derin Yaya, Özge Yavaş 10, Prince 27, Abdelkader 25, Gueye 11, İdil Türk, Gizem Başaran 9

1. Periyot: 23-19

Devre: 45-35

3. Periyot: 62-55

5 faulle çıkan: 35.43 Melisa Korkmaz (Beşiktaş HDI Sigorta)



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