Hasan Arat'ın programı iptal oldu!

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'ın canlı yayın programı iptal oldu.
Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arat'ın programının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Hasan Arat, 10 Aralık Salı günü gündemle ilgili Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulunacaktı.
Candaş Tolga Işık'ın açıklaması şu şekilde:
"Az önce Hasan Arat bir mesaj gönderdi. Sağlık sebepleri nedeniyle salı günü programa katılamayacağını, doktorların onay verdiği ileri bir tarihte yayına çıkacağını iletti."
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Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arat'ın programının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Hasan Arat, 10 Aralık Salı günü gündemle ilgili Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulunacaktı.
Candaş Tolga Işık'ın açıklaması şu şekilde:
"Az önce Hasan Arat bir mesaj gönderdi. Sağlık sebepleri nedeniyle salı günü programa katılamayacağını, doktorların onay verdiği ileri bir tarihte yayına çıkacağını iletti."
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA