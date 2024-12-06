Hasan Arat'ın programı iptal oldu!

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'ın canlı yayın programı ileri bir tarihe ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat'ın programı iptal oldu!
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06 Aralık 2024 21:27
Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'ın canlı yayın programı iptal oldu.

Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arat'ın programının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Hasan Arat, 10 Aralık Salı günü gündemle ilgili Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulunacaktı.

Candaş Tolga Işık'ın açıklaması şu şekilde:

"Az önce Hasan Arat bir mesaj gönderdi. Sağlık sebepleri nedeniyle salı günü programa katılamayacağını, doktorların onay verdiği ileri bir tarihte yayına çıkacağını iletti."

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