Harry Redknapp: "PSG'de kupa kazanmak sizi iyi yapmaz"

Deneyimli teknik direktör Harry Redknapp, Chelsea'nin başına geçen Thomas Tuchel hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Harry Redknapp: 'PSG'de kupa kazanmak sizi iyi yapmaz'
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26 Ocak 2021 17:39
Chelsea'de kötü gidişatın faturası Frank Lampard'a kesildi ve Maviler'in yeni teknik direktörü Thomas Tuchel oldu. 

Uzun süredir takım çalıştırmayan Harry Redknapp, Chelsea'yle anlaşan Alman meslektaşını değerlendirdi.

"PSG'DE BİR ŞEY KANITLANMAZ"

73 yaşındaki Redknapp açıklamasında; "Tuchel'in iyi hoca olduğunu kim söylüyor? Paris Saint-Germain'de kupalar kazanmak sizi iyi teknik direktör yapmaz. Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz." dedi.

Uzun zamandır görevden ayrılması konuşulan Lampard'ın yerine göreve gelen Thomas Tuchel, son olarak Fransız devi Paris Saint-Germain'i çalıştırmıştı. 



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