LA Clippers'ın eski oyuncusu Montrezl Harrell, eski takım arkadaşı Paul George'u 2020'deki Bubble'da oynnan bir maç sırasında "dövmekle" tehdit ettiğini söyledi.



The Players' Tribune için yazdığı bir makalede Harrell, Clippers'ın 2020 playofflarında Denver Nuggets'a karşı ikinci tur mağlubiyeti sırasında yaşanan bir yanlış anlaşılmanın ardından takım arkadaşı George'u dövmekle tehdit ettiğini kaleme aldı.



Harrell, bu davranışlarının kaynağı olarak aynı dönemde büyükannesinin vefatını sebep gösterdi:



"Ben dürüst adamım. Sanırım pek çok insanın benden hoşlanmamasının sebebi de bu. Takımdaki herkes öncelikli olarak ailesini geçindirmeye çalışırken, ikinci olarak bu organizasyon ve şehir için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben büyükannemi toprağa verdikten sonra bile Bubble'a geri döndüm. O beni yetiştiren ve bana basketbolu sevdiren kişiydi. Yani zihinsel olarak perişan haldeydim.



Denver maçındaydık. Takımdaki herkes sahadaki duruma göre hangi setlerin oynanacağını biliyordu.



Jamal Murray ve Nikola Jokic ikili oyun oynuyordu ve savunanlar da PG ile bendik. Perdeleme geldiğinde, 'Adam değiştir!' diye bağırmıştım. Ama o, o sırada hala perdenin etrafından geçmeye çalışıyordu. Jokic de bunu fırsat bilerek orta mesafeden sayıyı bulmuştu.



Doc Rivers mola aldı ve hep beraber toplanmaya doğru giderken, Paul'a 'Adam değişecektik' demiştim. O bana 'Hayır, sandım ki..' dediğinde 'Hayır' dedim. 'Sandım falan değil, adam değişecektik. Takımda senin dışındaki herkes o durumda ne yapılacağını biliyor' dediğimde, 'Ne biçim konuşuyorsun?' diye yanıt vermişti.



Ben de o anda P'ye koçların ve herkesin önünde 'Senin ağzını burnunu kırarım. Saçma sapan konuşma.' diye bağırmıştım.



Şimdi geriye dönüp baktığımda o anlık sinirle çok ileri gittiğimi fark ediyorum. Bunun bir iş olduğunu ve bir yıldız oyuncuyla böyle konuşamayacağınızı anlamış bulunuyorum. Ama yas tutarken, sadece anlık tepkiler gösteriyorsunuz.



O noktadan sonra zaten her şey kötüye gitmişti. İkinci turda Denver'a yedi maçta elenmiştik. Sonraki yaz ise Clippers bana 'Bizim için yaptığın her şey için teşekkür ederiz ama farklı bir yöne ilerleyeceğiz.' şeklinde bir mesaj göndermişti.



Clippers'ta yedek oyuncu olarak istikrarlı başarısına rağmen Harrell, sonrasında herhangi bir kontrat teklifi alamamış ve ligde dikiş tutturamamıştı.



2021 yazında Washington Wizards'a ve ardından 2021-22 sezonunun son takas tarihinde Charlotte Hornets'a takas edilmeden önce Los Angeles Lakers'la iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamış olan Harrell, arabasında esrarla yakalanmasının ardından Hornets kendisi ile arasına mesafe koymuştu.



Philadelphia 76ers, 2022 yazında kendisiyle sözleşme imzalamış olsa da çaylak sezonundan bu yana en sınırlı rolünü oynamış olan Harrell, maç başına yalnızca 11,9 dakika süre alarak 5,6 sayı ve 2,8 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Takım daha sonra antrenman kampında ön çapraz bağından sakatlanan Harrell'ı 2023-24 sezonu başlamadan önce serbest bırakmıştı.





