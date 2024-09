Eski NBA yıldızı Tim Hardaway Sr., geçtiğimiz sezonun playofflarında oğlu Tim Hardaway Jr.'ı oynatmayan Dallas Mavericks koçu Jason Kidd'i "haysiyetsizlikle" suçladı.



Normal sezonda maç başına ortalama 14,4 sayı ile Mavericks için kayda değer katkıda bulunmuş olan Hardaway Jr'ın rolü playofflarda azalmış, Mavericks'in oynadığı serilerde ortalamaları maç başına 12,7 dakika, 4,4 sayı ve 1,8 ribaunda gerileyerek önemli ölçüde düşüşe uğramıştı.



Hardaway Sr., geçtiğimiz sezonki playofflarda oğlu Hardaway Jr.'ın oynatılmama kararını, All The Smoke podcast'inde yaptığı bir sohbette dile getirdi:



"Bir baba olarak, oğlunuzun sahada olması gerektiğini bilmek zor. Nedense Jason Kidd ve Nico Harrison kimseye asıl sebebi söylemiyor.



2000 yılı Olimpiyat kadrosunda seninle takım arkadaşı olmuşuz, birlikte altın madalya kazanmışız. Hepimiz bir bakıma kardeşiz ama sen oğlumun yanına gidip 'seni şu şu sebepten oynatmıyorum' diyecek kadar haysiyet gösteremiyorsun.



Her şeyden önce, topun elinde olması gerekiyor. Luka (Doncic) orada tüm şovu yöneten kişi. Ben de bu süreçte bir babanın yapması gerektiği gibi kendisiyle konuşup onu teselli etmiştim."



Hardaway Jr.'ın Mavericks'teki zamanı, 6 Temmuz 2024'te Detroit Pistons'a takas edildiğinde sona ermişti.