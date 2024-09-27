Hardaway Sr.: "Haysiyetsiz Kidd, oğlumu playoff'ta oynatmadı!"

Eski NBA yıldızı Tim Hardaway Sr., geçtiğimiz sezonun playofflarında oğlu Tim Hardaway Jr.'ı oynatmayan Dallas Mavericks koçu Jason Kidd'i "haysiyetsizlikle" suçladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hardaway Sr.: 'Haysiyetsiz Kidd, oğlumu playoff'ta oynatmadı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2024 14:01
Son güncelleme 27 Eylül 2024 14:08
Eski NBA yıldızı Tim Hardaway Sr., geçtiğimiz sezonun playofflarında oğlu Tim Hardaway Jr.'ı oynatmayan Dallas Mavericks koçu Jason Kidd'i "haysiyetsizlikle" suçladı.

Normal sezonda maç başına ortalama 14,4 sayı ile Mavericks için kayda değer katkıda bulunmuş olan Hardaway Jr'ın rolü playofflarda azalmış, Mavericks'in oynadığı serilerde ortalamaları maç başına 12,7 dakika, 4,4 sayı ve 1,8 ribaunda gerileyerek önemli ölçüde düşüşe uğramıştı.

Hardaway Sr., geçtiğimiz sezonki playofflarda oğlu Hardaway Jr.'ın oynatılmama kararını, All The Smoke podcast'inde yaptığı bir sohbette dile getirdi:

"Bir baba olarak, oğlunuzun sahada olması gerektiğini bilmek zor. Nedense Jason Kidd ve Nico Harrison kimseye asıl sebebi söylemiyor.

2000 yılı Olimpiyat kadrosunda seninle takım arkadaşı olmuşuz, birlikte altın madalya kazanmışız. Hepimiz bir bakıma kardeşiz ama sen oğlumun yanına gidip 'seni şu şu sebepten oynatmıyorum' diyecek kadar haysiyet gösteremiyorsun.

Her şeyden önce, topun elinde olması gerekiyor. Luka (Doncic) orada tüm şovu yöneten kişi. Ben de bu süreçte bir babanın yapması gerektiği gibi kendisiyle konuşup onu teselli etmiştim."

Hardaway Jr.'ın Mavericks'teki zamanı, 6 Temmuz 2024'te Detroit Pistons'a takas edildiğinde sona ermişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery