NBA Hall of Fame üyesi ve Miami Heat'in eski yıldızı Tim Hardaway Sr., Jimmy Butler'ın sözleşme uzatma görüşmelerinin başarısız olmasının ardından Miami'den ayrılma sürecini sert bir dille eleştirdi.



SiriusXM NBA Radio'ya konuşan Hardaway, "Yaptıklarını onaylamıyorum. Sözleşme altındasın ama istediğini alamayınca ağlıyorsun. Tam bir mızmız gibi davrandı." dedi.



Hardaway, Butler'ın daha fazla normal sezon maçı oynaması halinde Heat'in 2020 ve 2023 yıllarında Play-In'e kalmadan doğrudan play-off'lara girebileceğini savundu.



"Bu süreç takımı çok yordu. Play-In oynamak zorunda kalmak büyük bir dezavantaj. Butler'ın düzenli sezon maçlarında daha fazla sahada olması gerekiyordu ama bunu istemedi." diye konuştu.



Hardaway ayrıca, Heat yönetiminin Butler'a yeterince disiplin uygulamadığını savunarak, geçen sezon Erik Spoelstra ile yaşadığı gerginliği hatırlattı:



"Spoelstra'ya bağırıp 'Seni döverim' dediğinde ve Udonis Haslem'in müdahale etmek zorunda kaldığı o an, takım ona 3 ila 5 maç ceza vermeliydi. Bir oyuncunun koça böyle davranmasına izin veremezsiniz."



Golden State Warriors'a transfer olan Butler, yeni takımında dört maçta 21.3 sayı, 7 ribaund, 5.3 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı. Miami'de geçirdiği sezonun ilk yarısında ise 25 maçta 17 sayı, 5.2 ribaund, 4.8 asist ve 1.1 top çalma ile oynamıştı.



