Hansi Flick'in ayrılma kararı sonrası Bayern Münih'ten açıklama

Bayern Münih'te geçen sezon alınmadık kupa bırakmayan teknik direktör Hansi Flick, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.



Wolfsburg'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuşan Flick, "Takıma yaz aylarında ayrılacağımı söyledim. Kulübe bu harika takımın başında yer alma şansı verdiği için teşekkür ederim. Oyunculara önce bu kararımı kişisel olarak aktarmak istedim" ifadelerini kullandı.



Hansi Flick Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.



ALMANYA'NIN BAŞINA GEÇECEK İDDİASI



Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick'in EURO 2020'den sorna Almanya Milli Takımı'nın başına geçeceğini iddia etmişti.



Sky yayınında konuşan Matthaus, "2 hafta önce görüşümü söylemiştim. Hansi Flick'in Bayern Münih'tkei son sezonu. DFB'nin listesinde en üstteydi. DFB, Hansi Flick'e bir teklif yaptı. Hansi'yi istiyorlar. Sezon biter bitmez de Almanya için çalışmaya başlayacak." dedi.



Alman efsane, "Bayern Münih, Hansi Flick'in gidişine hazırlık yapmaya başladı. Leipzig'in hocası Julian Nagelsmann ile konuşmalar başladı. Finansal detaylar bile konuşuluyor." açıklamasını yaptı.



NAGELSMANN: "BAYERN İLE BİR KONUŞMA YOK"



Julian Nagelsmann ise Sky'a yaptığı açıklamada, "Bayern ile görüşmeler yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Lothar bu bilgiyi nereden aldı bilemiyorum. Menajerlerim için de geçerli. Bir konuşma olmadı. Kulübümle de konuşmadım. Çünkü konuşacak bir şey yok. 2023'e kadar Leipzig ile sözleşmem var." dedi.



BAYERN MÜNİH'TEN AÇIKLAMA



Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada "2023 yılına kadar sözleşmesi olan Hansi Flick ayrılma kararını iletti. Hansi Flick ve Yönetim Kurulu, Wolfsburg, Leverkusen (20 Nisan) ve Mainz (24 Nisan) maçlarına odaklanmayı kabul etti. Hansi Flick'in tek taraflı talebini onaylamadık ve Mainz maçından sonra görüşmeler devam edecek." ifadelerini kullandı.



Kasım 2019'da Niko Kovac'ın yerine Bayern Münih'in başına geçen Hansi Flick, 18 ayda 6 kupa kazandı.



