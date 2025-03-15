Hansi Flick: "Alvarez için üzüldüm"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid derbisinde penaltısı iptal edilen Julian Alvarez ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hansi Flick: 'Alvarez için üzüldüm'
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15 Mart 2025 16:53
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları maçta penaltısı iptal edilen Julian Alvarez'e üzüldüğünü söyledi.

Flick, "Ne diyebilirim, üzücü bir durumdu. Alvarez, harika bir oyuncu ve en iyi golcülerden biri. Onun için üzüldüm. Söyleyecek başka bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde penaltılara giden Atletico Madrid - Real Madrid maçında, Alvarez'in penaltısı topa iki kez dokunduğu gerekçesiyle iptal edilmişti.

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