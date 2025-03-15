Hansi Flick: 'Alvarez için üzüldüm'

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Alman teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları maçta penaltısı iptal edilen Julian Alvarez'e üzüldüğünü söyledi.
Flick, "Ne diyebilirim, üzücü bir durumdu. Alvarez, harika bir oyuncu ve en iyi golcülerden biri. Onun için üzüldüm. Söyleyecek başka bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde penaltılara giden Atletico Madrid - Real Madrid maçında, Alvarez'in penaltısı topa iki kez dokunduğu gerekçesiyle iptal edilmişti.
Alman teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları maçta penaltısı iptal edilen Julian Alvarez'e üzüldüğünü söyledi.
Flick, "Ne diyebilirim, üzücü bir durumdu. Alvarez, harika bir oyuncu ve en iyi golcülerden biri. Onun için üzüldüm. Söyleyecek başka bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde penaltılara giden Atletico Madrid - Real Madrid maçında, Alvarez'in penaltısı topa iki kez dokunduğu gerekçesiyle iptal edilmişti.
Hansi Flick: "Ne diyebilirim, gerçekten üzücü bir durum. Alvarez harika bir oyuncu, onun için üzüldüm. Söyleyecek başka bir şeyim yok." pic.twitter.com/nKlJ6laQ30
— Sporxtv (@sporxtv) March 15, 2025