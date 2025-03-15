Hansi Flick: 'Alvarez için üzüldüm'

Hansi Flick: "Ne diyebilirim, gerçekten üzücü bir durum. Alvarez harika bir oyuncu, onun için üzüldüm. Söyleyecek başka bir şeyim yok." pic.twitter.com/nKlJ6laQ30



— Sporxtv (@sporxtv) March 15, 2025

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.Alman teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları maçta penaltısı iptal edilen Julian Alvarez'e üzüldüğünü söyledi.Flick,ifadelerini kullandı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde penaltılara giden Atletico Madrid - Real Madrid maçında, Alvarez'in penaltısı topa iki kez dokunduğu gerekçesiyle iptal edilmişti.