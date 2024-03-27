Hanousek: 'Gereksiz yere gurur yaptım'

MKE Ankaragücü'nün ligin ikinci yarısı için federasyona gönderdiği listede yer almayan Matej Hanousek, yaşanan durumla ilgili konuştu.



Çek basınında yer alan habere göre, Ankaragücü'nün Hanousek ile yaptığı sözleşmede, 30 yaşındaki futbolcunun belirli sayıda maça çıkması durumunda bir yıllık uzatma opsiyonu yer alıyordu.



Ankaragücü, Hanousek'in sözleşmesindeki bu opsiyonu kaldırmaya karar verdi ve Çek oyuncuya sezonun geri kalanını tamamlaması (maç sayısı nedeniyle) için bir tazminat ödemek istedi. Hanousek, bu öneriyi kabul etmedi.



"GEREKSİZ YERE GURUR YAPTIM"



Yaşananlarla ilgili konuşan Hanousek, "Geriye dönüp baktığımda gereksiz yere gurur yaptığımı biliyorum. Performansım göz önüne alındığında bir sözleşme daha hak ettiğimi düşündüm. Bu yüzden bunu paraya değişmeyeceğimi söyledim ve onları kabul etmedim" ifadelerini kullandı.



Ankaragücü'nün TFF listesinde ikinci yarı için ismi yazılmayan Hanousek, bu sezon başkent ekibinde 24 maçta 3 asist yaptı.



