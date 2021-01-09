Hannover'de Mehmet Ekici sözleri: "Kazan-kazan durumu"

Hannover teknik direktörü Kenan Koçak, Darmsdtadt maçı öncesinde Serdar Dursun ve takımlara idmanlara çıkan Mehmet Ekici üzerine açıklamalarda bulundu.

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Hannover'de Mehmet Ekici sözleri: 'Kazan-kazan durumu'
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09 Ocak 2021 16:40
Hannover, Bundesliga 2'de gollerini sıralayan Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor. Darmstadt ise oyuncuyu göndermekle ilgilenmiyor.

Golcü Serdar Dursun hakkında konuşan genç teknik adam; "Karakter ve yetenek bakımından çok iyi bir forvet. Serdar, becerilerini çokotan kanıtladı. Onu göndermeyi düşünmüyoruz" dedi.

"KAZAN-KAZAN DURUMU"

Mehmet Ekici hakkında da açıklamalarda bulunan Kenan Koçak; "Bu bir kazan-kazan durumu. Mehmet bizim idman seviyemizi yükseltirken, kendi ritmini de yakalayabilir. Kendisi sadece idmanlartda bizimle beraber. Konuyu tartıştık ancak şu an bir şey açıklamayacağız." dedi.

Mehmet Ekici, Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası kulüpsüz kaldı. Orta saha oyuncusu Bundesliga 2 ekibiyle birlikte idmanlarını sürdürmesine rağmen, henüz imza atmadı.



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