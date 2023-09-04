Hande Baladın: "Yıllardır uğraştık"

Hande Baladın, kazanılan Avrupa Şampiyonluğu sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hande Baladın: 'Yıllardır uğraştık'
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04 Eylül 2023 00:53
Son güncelleme 04 Eylül 2023 12:27
Hande Baladın, Filenin Sultanlarının kazandığı Avrupa Şampiyonluğu sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Hande Baladın'ın açıklamaları: 

"Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Belçika'da sanki Türkiye'deydik. Yıllardır uğraştığımız kupayı, şampiyonluğu sonunda aldık.

Hande Baladın, "Çok mutluyuz. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Ne denebilir ki! Hala şok içerisindeyiz. Türkiye'de bir ilk yaşandı. Bunu yaşatanların arasında olmak gurur verici.Son yarı final ve final maçı mental seviyemizi korumak adına zor bir maçtı. Çok zor bir işi başardık. inişli-çıkışlı anlar olsa da pes etmedik ve kupayı yüreğimizle kazandık." dedi.
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