Hamsik, konsültasyon amacıyla Slovakya'da

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik'in konsültasyon amacıyla ülkesine gittiği bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hamsik, konsültasyon amacıyla Slovakya'da
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10 Mart 2022 15:14
Trabzonsporlu Marek Hamsik, konsültasyon amacıyla Slovakya'ya gitti.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ baldır kas yaralanması nedeniyle tedavisine devam edilen Marek Hamsik, konsultasyon amacıyla Slovakya'ya gitmiştir. Futbolcumuza Cuma günü MR görüntüleme ve diğer değerlendirmeler yapılacaktır." dedi.

Hamsik, ligin 21. haftasında Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanmıştı. Bu karşılaşmadan sonraki dönemde 6 lig maçında forma giyemeyen Slovak oyuncu, sadece 25. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçının son 19 dakikasında oyuna dahil olmuştu.

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