Halkbank, Galatasaray'a set vermedi

AXA Sigorta Efeler Ligi yarı final ilk maçında Halkbank, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Halkbank, Galatasaray'a set vermedi
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02 Nisan 2024 19:15
Son güncelleme 02 Nisan 2024 19:33
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Başkent ekibinin 1-0 öne geçtiği seride ikinci karşılaşma, 5 Nisan Cuma günü İstanbul'da yapılacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselerek şampiyonluk mücadelesi verecek.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Perrin, Doğukan Ulu, Nimir, Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Hüseyin Batuhan Duman)

Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic, Aykut Acar)

Setler: 25-15, 25-19, 25-17

Süre: 68 dakika (20, 25, 23)

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