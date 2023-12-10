Halkbank 2-0 önde olduğu maçta kaybetti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası üçüncülük maçında Suntory Sunbirds'a 3-2 yenildi. Başkent temsilcisi organizasyonu 4. sırada tamamladı.

Abone Ol
Halkbank 2-0 önde olduğu maçta kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2023 18:37
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası üçüncülük maçında Japon ekibi Suntory Sunbirds'a 3-2 yenildi.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncülük mücadelesinde başkent ekibi, Suntory Sunbirds'a 25-17, 25-23, 21-25, 19-25 ve 12-15 set sonuçlarıyla mağlup olarak turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Salon: Koramangala

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), İsmail İbrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Halkbank: Doğukan Ulu, Abdel Aziz, Ngapeth, Mert Matic, Ma'a, Perrin (Volkan Döne, Mirza Lagumdzija, Aslan Ekşi, Yunus Emre Tayaz)

Suntory Sunbirds: Alain, Onodera, Oya, Fujinaka, Sato, Muserskiy (Fujinaka Nishida, Takahashi, Oniki, Yu)

Setler: 25-17, 25-23, 21-25, 19-25, 12-15

Süre: 120 dakika (23, 31, 26, 24, 16)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery