Halil Özer: "35'lik adamı bedava verdiniz"

Halil Özer, A Milli Takım'ın maçının ardından Kerem Aktürkoğlu transferi nedeniyle Galatasaray'a eleştiride bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Halil Özer: '35'lik adamı bedava verdiniz'
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15 Ekim 2024 09:16
Milliyet yazarlarından Halil Özer, A Milli Takım'ın İzlanda karşısındaki galibiyetinin ardından bir paylaşımda bulundu.

Özer, Kerem Aktürkoğlu transferi nedeniyle Galatasaray'a eleştiride bulundu.

Halil Özer'in sözleri şu şekilde:

"Kerem budur abi. Çıkar maçı koparır. Bu adam böyle bir adam. Kusura bakma Galatasaray ama nereden baksan en az 35'lik adamı neredeyse bedavaya verdiniz. Evlat ne gol attı arkadaş. Sağ ayak içini pamuklara saralım."

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