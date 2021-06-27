Halil Dervişoğlu için Real Betis sürprizi

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan yeniden kiralamak isterken devreye İspanyol ekibi Real Betis girdi. Bu transferde işler iyice karıştı.

, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu için Real Betis sürprizi
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27 Haziran 2021 11:45
Galatasaray'ın yeniden kiralamayı düşündüğü genç milli oyuncu için İspanyol Real Betis devreye girdi. Oyuncuya Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da talip olduğu iddia edildi.

"estadiodeportivo.com"un haberine göre; Real Betis, yeni sezonda kadroyu yeniden inşa edecek. Bu süreçte satılacak futbolcular olacak. Halil hem yaşı hem de yeteneği açısından İspanyol temsilcisini cezbediyor. Halil daha önce yaptığı açıklamalarda yeniden Galatasaray forması giymek istediğini söylemişti. Ancak kulübü Brentford, onu satma kararı alabilir.


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