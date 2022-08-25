Halil Akbunar'dan Galatasaray ve Trabzonspor itirafı!

Geçtiğimiz sezon bir alt lige düşen Göztepe'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili itiraflarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Halil Akbunar'dan Galatasaray ve Trabzonspor itirafı!
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25 Ağustos 2022 14:22
Göztepe'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar, transfer itirafında bulundu.

Başarılı oyuncu yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Trabzonspor'un kendisini istediğini söyledi.

"Galatasaray veya Trabzonspor'a gitmen beklenirken, tercihin neden Westerlo?" sorusuna Halil Akbunar TRT Spor'a, "Yazılan haberlerin %80, %90'ı doğruydu. Teklifler vardı ama Avrupa'ya gelmek istedim. Kendimi burada test etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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