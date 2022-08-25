Halil Akbunar'dan Galatasaray ve Trabzonspor itirafı!

Göztepe'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar, transfer itirafında bulundu.



Başarılı oyuncu yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Trabzonspor'un kendisini istediğini söyledi.



"Galatasaray veya Trabzonspor'a gitmen beklenirken, tercihin neden Westerlo?" sorusuna Halil Akbunar TRT Spor'a, "Yazılan haberlerin %80, %90'ı doğruydu. Teklifler vardı ama Avrupa'ya gelmek istedim. Kendimi burada test etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.





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