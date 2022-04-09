Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Volkan Demirel'in takımı Fatih Karagümrük ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük, 3-2'lik skorla galip geldi. Ev sahibinin gollerini 31. dakikada Adnan Uğur, 38'de Aleksander Pesic ile 72'de Kristijan Bistrovic kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 67'de Tarkan Serbest ve 82'de Muleka'dan geldi.



Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 46'ya yükseltti. Kasımpaşa 41 puanda kalarak 4 maç sonra kaybetti.



Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk edecek.





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