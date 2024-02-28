Halaand ve Kevin De Bruyne'den resital!

İngiltere FA Cup karşılaşmasında Manchester City deplasmanda Luton Town'ı 6-2 yendi. Erling Haaland, 5 gol attı, Norveçli yıldızın 5 golünün 4'ünde asist Kevin De Bruyne'den geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Halaand ve Kevin De Bruyne'den resital!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2024 00:51
Son güncelleme 28 Şubat 2024 01:02
İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Manchester City deplasmanda konuk olduğu Luton Town'ı 6-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Manchester City, 3, 18 ve 40. dakikalarda Erling Haaland'ın attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Norveçli futbolcunun bu gollerinde asistler Kevin De Bruyne'den geldi. Luton Town, 45. dakikada Jordan Clark ile skoru 3-1'e getirdi. Clark'ın bu golünde asisti Ross Barkley yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Luton Town'da ilk golü atan Clark, 52'de bir kez daha sahneye çıktı ve skor 3-2 oldu. Ev sahibi ekipte bu golde de asisti Barkley yaptı.

Manchester City, 55 ve 58'de durumu Haaland ile durumu 5-2'ye taşıdı. Haaland'ın 55'teki golünde asisti yapan Kevin De Bruyne karşılaşmayı 4 asistle tamamladı.

Karşılaşmada son sözü 72. dakikada Manchester City'den Mateo Kovacic söyledi ve Pep Guardiola'nın ekibi sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Manchester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery