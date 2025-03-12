Hakem ve temsilci raporu: Okan Buruk ne dedi?

Okan Buruk'un devre arası koridorda hakem Yasin Kol'a söyledikleri, hakem ve temsilci raporunda ortaya çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Hakem ve temsilci raporu: Okan Buruk ne dedi?
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12 Mart 2025 08:52
Galatasaray Teknik Diretörü Okan Buruk'un Alanyaspor maçı devre arası hakem Yasin Kol'a yönelik sözleri merak konusuydu.

Raporlara yansıyan ifadelere göre Buruk'un hakem Kol'a, "Çok kötü maç yönetiyorsun" dedi.

Müsabaka hakemi Yasin Kol, Okan Buruk'a "Hocam orada dur" cevabını verdi.

Okan Buruk, bunun üzerine "Çok iyi maç yönetiyorsun, devam" diyerek tünele doğru ilerlediği rapora yazıldı.

TEMSİLCİNİN RAPORU DA AYNI OLUNCA SEVK EDİLMEDİ

Maçın temsilcisinden istenen ikinci raporun da aynı olduğu öğrenildi. Raporlarda bir suça rastlanmaması üzerine Okan Buruk, TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK'ye sevk edilmedi.

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