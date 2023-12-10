Hakan yıldızlaştı, Inter farka koştu

Serie A'nın 15. haftasında lider Inter, evinde Udinese'yi 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan yıldızlaştı, Inter farka koştu
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10 Aralık 2023 00:42
Serie A'nın 15. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile Gabriele Cioffi'nin yönetimindeki Udinese karşılaştı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 4-0 kazanırken golleri; 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 42. dakikada Federico Dimarco, 44. dakikada Marcus Thuram ve 84. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 71 dakika sahada kalırken, attığı golün yanı sıra Dimarco'nun golünde de asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte puanını 38'e yükselten Inter liderliğini sürdürürken, Udinese 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter deplasmanda Lazio'ya konuk olurken, Udinese evinde Sassuolo'yu konuk edecek.

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