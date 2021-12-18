Hakan'ın asistleriyle Inter Salernitana'yı farklı yendi

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter, deplasmanda Salernitana'ya konuk oldu.Stadio Arechi'de oynanan maçı Inter 5-0 kazanarak haftayı görkemli bir galibiyetle açmış oldu.Karşılaşmada gol perdesi 11. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Perisic'le açılırken 33'de Dumfries farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.İkinci yarıda hızını kaybetmeyen Inter, 52. dakikada yine Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Alexis Sanchez'in golüyle farkı üçe çıkardı. 77'de Lautaro Martinez skoru 4-0 yaparken Gagliardini 87'de takımını 5 farklı üstünlüğe çıkararak skoru ilan etti.Hakan Çalhanoğlu maçta 90 dakika forma giyerken yaptığı 2 asistle maçın yıldızı oldu.Bu sonucun ardından Inter, üst üste 6. galibiyetine alarak 43 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Salernitana ise 8 puanda kaldı ve son sıradan bu hafta da kurtulamadı.