Hakan'ın asistleriyle Inter Salernitana'yı farklı yendi

Serie A'nın 18. haftasında Inter, deplasmanda Salernitana'yı 5-0 mağlup etti ve üst üste 6. maçını kazanarak liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hakan'ın asistleriyle Inter Salernitana'yı farklı yendi
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18 Aralık 2021 00:36
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter, deplasmanda Salernitana'ya konuk oldu.

Stadio Arechi'de oynanan maçı Inter 5-0 kazanarak haftayı görkemli bir galibiyetle açmış oldu.

Karşılaşmada gol perdesi 11. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Perisic'le açılırken 33'de Dumfries farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda hızını kaybetmeyen Inter, 52. dakikada yine Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Alexis Sanchez'in golüyle farkı üçe çıkardı. 77'de Lautaro Martinez skoru 4-0 yaparken Gagliardini 87'de takımını 5 farklı üstünlüğe çıkararak skoru ilan etti.

Hakan Çalhanoğlu maçta 90 dakika forma giyerken yaptığı 2 asistle maçın yıldızı oldu.

Bu sonucun ardından Inter, üst üste 6. galibiyetine alarak 43 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Salernitana ise 8 puanda kaldı ve son sıradan bu hafta da kurtulamadı.




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