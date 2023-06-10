Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan için iddaa'da özel etkinlik

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Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Inter'in Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağı dev final için iddaa.com'da şahane özel etkinlikler var.Final için'da yer alan özel etkinliklerin bazılarında, Hakan Çalhanoğülu ile İlkay Gündoğan karşı karşıya geldi.Gol ve kart bahislerinin yanı sıra bu harika final öncesinde'da frikik için de bahis var.