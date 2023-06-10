Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan için iddaa'da özel etkinlik

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Inter'in Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağı dev final için iddaa.com'da şahane özel etkinlikler var.
Final için iddaa.com'da yer alan özel etkinliklerin bazılarında, Hakan Çalhanoğülu ile İlkay Gündoğan karşı karşıya geldi.
Gol ve kart bahislerinin yanı sıra bu harika final öncesinde iddaa.com'da frikik için de bahis var.
İDDAA.COM'DAKİ ÖZEL ETKİNLİKLER İÇİN TIKLAYIN!
Final için iddaa.com'da yer alan özel etkinliklerin bazılarında, Hakan Çalhanoğülu ile İlkay Gündoğan karşı karşıya geldi.
Gol ve kart bahislerinin yanı sıra bu harika final öncesinde iddaa.com'da frikik için de bahis var.
İDDAA.COM'DAKİ ÖZEL ETKİNLİKLER İÇİN TIKLAYIN!
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ