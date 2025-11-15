15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-4
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
2-0
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-1
15 Kasım
Slovenya-Kosova
0-129'
15 Kasım
İsviçre-İsveç
1-026'
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
1-029'
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
1-025'
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
0-129'

Hakan Çalhanoğlu: "Kurtlar Vadisi müziği.."

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Kasım 2025 22:33
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada bir gol kaydeden kaptan Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakan, "Bursa'ya teşekkür etmek istiyorum. Isınmadayken Kenan ve Merih ile görüştüm. Çok güzeldi. Kurtlar Vadisi müziğinde tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir görüntüydü. Muhteşemdi." diyerek açıklamalarına başladı.

Galibiyetin önemine değinen kaptan, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Herkes 4-0 5-0 bekliyordu ama biz zor maç olacağını biliyorduk. Sarı kart mevzusu var, hocamızla değerlendireceğiz. Hocayla konuşuruz. Playoff maçlarında yer almak istiyoruz. Risk almamak lazım. 1. torbaya girdik. Değerlendireceğiz ve sonrasına bakacağız." dedi.

"HER MAĞLUBİYET İNSANI DAHA HIRSLI YAPAR"

İspanya maçıyla ilgili de konuşan Hakan, "Her ağır mağlubiyet insanı daha da hırslı yapar. Gürcistan maçında bunu gösterdik. İspanya'nın favori olduğunu biliyorduk, belki de maçı çok fazlasıyla yaşadık. Olmadı, kabul etmek gerekiyor. Önemli olan 1. torbaya girmekti, bunu başardık." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
