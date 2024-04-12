Hakan Çalhanoğlu: "Galatasaray hayalim yok"

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kariyerine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hakan Çalhanoğlu: 'Galatasaray hayalim yok'
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12 Nisan 2024 00:10
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kariyerine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

CBS Sport'a konuşan milli futbolcu, Galatasaray taraftarı olması hakkında kendisine sorulan, "Kendini bir Galatasaray taraftarı olarak tanımlıyorsun ama hiç Türkiye'de oynamadın. Kendini Galatasaray forması giyerken hayal ediyor musun?" sorusuna yanıt verdi.

"GALATASARAY HAYALİM YOK"

Böyle bir hayali olmadığını söyleyen Hakan, "Dürüst olmam gerekirse hayır. Avrupa'da oynamayı seviyorum. Tüm hedefim kariyerimi Avrupa'da geçirmek, en üst seviyede kalmak. Türkiye Süper Ligi'ni takip ediyorum. Geçen ay olanlardan daha iyi işler yaparlar diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki orta saha, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 12 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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