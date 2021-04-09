Haaland'dan imza isteyen hakemin başı derde girdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City ile Borussia Dortmund'un karşılaştığı maç sonunda Haaland'dan imza isteyen hakemin başı bu imza yüzünden belaya girdi.

Haber; Sporx.com
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Haaland'dan imza isteyen hakemin başı derde girdi!
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09 Nisan 2021 15:40
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelmiş Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Manchester City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Karşılaşmanın sonunda da hakem Octavian Şovre, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'dan imza almıştı.

Bu imza görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Romanya Hakem Komitesi, Octavian Şovre'yi sezon sonuna kadar dinlendirme kararı aldı.

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti de böyle bir olayın kabul edilemez olduğunu açıkladı.

"BU BİR HAYSİYET MESELESİ"

Bu konunun haysiyet meselesi olduğunu söyleyen Rosetti, "Futbolcular sizden aynısını istiyorlar mı? Bu kesinlikle kabul edilemez, bu bir haysiyet meselesi ve UEFA maçlarındaki TV kameralarının sayısını unutmayın, her şeyi yakalarlar." dedi.

RUMEN HAKEMİN İMZA ALMA NEDENİ

Rumen hakemin bu isteğinin otizmden muzdarip gençleri destekleyen bir hayır kurumuna katkı sağlamak için olduğu ortaya çıktı. Otizm derneğini başkanı Simona Zlibut konuyla ilgili olarak,"Bu imza asil bir amaç için. Belki insanlar bilmiyorlar ama hakem Tavi Sovre bu derneği desteklemekle doğrudan ilgileniyor. Bunca yıldır bize çok yardımcı oldu." dedi.



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