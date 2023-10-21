Gürkan Kocabıyık: 'Pozisyon vermeden maçı kaybettik'

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kocaelispor'a sahasında 2-1 yenilen Tuzlaspor'un teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, yedikleri talihsiz golün ardından morallerinin bozulduğunu ve bu durumun maça etki ettiğini söyledi.



Andaç Gürkan Kocabıyık, maçın ardından Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kocabıyık, ilk golü erken yediklerini belirterek, "Beraberlik golüyle birlikte maça denge geldi. Sonrasında talihsiz bir gol yedik. İkinci yarıya daha arzulu başladık. Birçok pozisyon bulduk. İstediğimiz sonucu alamadık. Kırmızı kartı yedikten sonra oyundan düştük. Pozisyon vermeden maçı kaybettik. Çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk. Umarım bu maçtan sonra daha iyi bir oyunla istediğimiz sonuçları alırız." ifadelerini kullandı.



Yedikleri ikinci golü soyunma odasında izlemediklerini kaydeden Kocabıyık, "Hakem ve VAR izlediğine göre bir sıkıntı yok. Talihsiz bir goldü. Oyuncular faul diye durmuşken böyle bir gol yememiz kötü oldu. Sonrasında da moralimiz bozuldu. Oyuncular, ikinci yarı toparlandı ama yine de golü bulamadık. Beklemediğimiz bir sonuç oldu." diye konuştu.



İkinci golde hata yapan kaleci Ferhat Kaplan ile pozisyonla ilgili konuşmadığını dile getiren Kocabıyık, "Zeminden seken bir top oldu. Ferhat'ın da morali bu golden sonra bozuldu. Topu isteyerek bırakmadı. Zeminin azizliğine uğradı. Futbolda böyle şeyler var." değerlendirmesinde bulundu.



