Güreşte, Paris 2024'e iki kota daha

Milli güreşçiler Enes Başar ile Burhan Akbudak, Türkiye'ye grekoromen stilde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota kazandırdı.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde grekoromen stilde müsabakalar yapıldı.



Milli sporculardan 60 kiloda Enes Başar, yarı finalde bireysel sporcu olarak mücadele eden Annar Allakhiarov'la karşı karşıya geldi. Allakhiarov'u 5-2 yenen Enes, Türkiye'ye Paris 2024'de grekoromen stil 60 kiloda kotayı getirdi.



77 kiloda mindere çıkan Burhan Akbudak ise yarı finalde Moldova'dan Alexandrin Gutu'yla karşılaştı. Rakibini 10-8 yenen Burhan, Türkiye'ye 77 kiloda kota kazandırdı.



Grekoromen stilde diğer milli sporcular 67 kiloda Selçuk Can ile 97 kiloda Doğan Yılmaz ise bu elemelerde kota getiremedi. Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde cumartesi günü kadınlar, 7 Nisan Pazar günü ise serbest stil müsabakaları yapılacak.



Türkiye'nin bu iki kotayla birlikte Paris 2024'teki güreş branşındaki sporcu sayısı 8'e yükseldi.



Olimpiyatlar için son kota müsabakaları ise dünya elemeleri adıyla 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.





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