Güney Afrika, penaltılarla yarı finalde!

Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları'nı penaltılarda 2-1 mağlup etti ve Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Güney Afrika, penaltılarla yarı finalde!
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04 Şubat 2024 01:55
Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Yeşil Burun Adaları ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona erdi.

Güney Afrika, penaltılarda Yeşil Burun Adaları'nı 2-1 mağlup etti. Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams, penaltılara damga vurdu ve tam 4 penaltı kurtardı.

Yeşil Burun Adaları'nda Ankaragücü'den Garry Rodrigues 72, Fatih Kragümrük'ten Ryan Mendes ise 65 dakika sahada kaldı.

Güney Afrika, bu skorla Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi. Yeşil Burun Adaları ise turnuvaya veda etti.

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