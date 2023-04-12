Guidetti: 'Fenerbahçe maçı tarihimizin en zor karşılaşması'

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında perşembe günü Fenerbahçe Opet'e konuk olacak VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti ve takımın Brezilyalı kaptanı Gabi Guimaraes, sarı-lacivertli rakipleri karşısında nasıl oynamaları gerektiğini bildiklerini ve yeni bir tarih yazmak istediklerini belirtti.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yarın Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe Opet mücadelesi öncesinde teknik ekip ve oyuncuların finale inandıkları ifade edildi.



VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığı, turnuva tarihinin en çok maç kazanan takımı olduğu ve 11. kez üst üste yarı final oynadığının hatırlatıldığı açıklamada, hedefin deplasmanda kazanarak kulüp tarihinde 9. kez Şampiyonlar Ligi finali oynamak olduğu vurgulandı.



Giovanni Guidetti: "Maçın başından itibaren iyi oynamalıyız"



Fenerbahçe Opet karşısında kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirten başantrenör Giovanni Guidetti, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Son 2 ayda fırtına gibi esen bir takıma karşı kazanıp ardından da altın seti almamız gerekiyor. Fenerbahçe şu anda çok formda ve eminim ki taraftarlarının önünde daha da iyi oynayacaklardır. Biz de ilk maç üzerine çok çalıştık. Onları sıkıntıya soktuğumuz anlar olmuştu. Bu kez ikinci setle beraber değil maç başından itibaren iyi oynamalıyız. Harika bir maç bizi bekliyor. Belki de tarihimizin en zorlu maçlarından biri olacak ancak yeni bir tarih yazmaya çalışacağız."



VakıfBank'ın Brezilyalı takım kaptanı Gabi Guimaraes de 3-0 kaybedilen ilk maçta iyi oynamadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:



"İlk maçta kalitemizi gösteremediğimizi biliyoruz. İkinci maç elbette ki zor olacak ancak hafta boyunca çok çalıştık ve neyi değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. İnanıyoruz ve motiveyiz. Önce altın sete sonra da finale gitmek istiyoruz."





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