Chelsea'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Cole Palmer istatistikleriyle dikkat çekiyor.



21 yaşındaki futbolcu, Chelsea'de bu sezon 37 maça çıktı ve 19 gol, 13 asistlik performans sergiledi.



Chelsea, Palmer'i yaz transfer döneminde 47 milyon euro bonservisle Manchester City'den kadrosuna katmıştı. Genç futbolcunun Chelsea'deki performansı sonrası, futbolseverler, "Pep Guardiola'nın pişmanlığı oldu" yorumlarında bulunmaya başladı.



Cole Palmer'in Chelsea ile 2030 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.





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