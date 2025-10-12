12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
3-1
12 Ekim
Litvanya-Polonya
0-2
12 Ekim
Romanya-Avusturya
1-0
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
3-0
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
3-1
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
1-0
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
1-0
12 Ekim
Mali-Madagaskar
4-1

Grup lideri Hırvatistan rahat kazandı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu maçında Hırvatistan sahasında Cebelitarık'ı ağırladı.
 
Stadion Andelko Herjavec'te oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
 
Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri Toni Fruk, Luka Sucic ve Martin Erlic getirdi. Hırvatistan'da Lovro Majer 56. dakikada penaltı kaçırdı.
 
Hırvatistan'da Dominik Livakovic maçı yedek kulübesinde tamamladı.
 
Bu sonuçla birlikte Hırvatistan 16 puana ulaşırken Cebelitarık henüz puan alamadı.
 
Grubun sonraki maçında Hırvatistan sahasında Faroe Adaları'nı ağırlayacak. Cebelitarık ise Karadağ'ı konuk edecek.
 
