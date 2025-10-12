Grup lideri Hırvatistan rahat kazandı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu maçında Hırvatistan sahasında Cebelitarık'ı ağırladı.
Stadion Andelko Herjavec'te oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri Toni Fruk, Luka Sucic ve Martin Erlic getirdi. Hırvatistan'da Lovro Majer 56. dakikada penaltı kaçırdı.
Hırvatistan'da Dominik Livakovic maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Hırvatistan 16 puana ulaşırken Cebelitarık henüz puan alamadı.
Grubun sonraki maçında Hırvatistan sahasında Faroe Adaları'nı ağırlayacak. Cebelitarık ise Karadağ'ı konuk edecek.