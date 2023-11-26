Grimaldo'dan olağanüstü performans!

Bayer Leverkusen'in sol beki Alejandro Grimaldo, bu sezon olağanüstü bir performans sergiliyor. İspanyol sol bek, şu ana kadar çıktığı 18 maçta 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Grimaldo'dan olağanüstü performans!
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26 Kasım 2023 14:33
Almanya Bundesliga'da lider durumda bulunan Bayer Leverkusen'de sol bek Alejandro Grimaldo performansıyla dikkat çekiyor.

Bu sezon şu ana kadar 18 maçta sahaya çıkan Grimaldo, oldukça skorer bir oyun ortaya koydu.

28 yaşındaki futbolcu, 18 maçta 8 gol attı ve 5 asist yaptı. Grimaldo, bu performansıyla birlikte Bayer Leverkusen'in Bundesliga'da ve UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda lider olmasında büyük pay sahibi oldu.

Bayer Leverkusen, Grimaldo'yu yaz transfer döneminde Benfica'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

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