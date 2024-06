New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin, takımın yıldızı Brandon Ingram'ın New Orleans'ta kalmak istediğini söyledi.



Griffin, beş yıllığı 158 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılına giren Ingram'ın bu yaz potansiyel olarak ayrılacağına dair söylentilere değindi.



Ingram, Pelicans'ın anlaşmasını uzatma konusunda tereddüt etmesi nedeniyle uzun süredir belirsizlikle karşı karşıyaydı ve bu da kendisini bir takas adayı haline getiriyordu.



Griffin, Ingram'ın New Orleans'ta kalma arzusunu doğrulayarak şu açıklamalarda bulundu:



"Brandon burada kalmak istiyor. İnşa ettiğimiz şeye inancı var. Bu bizim için çok anlamlı. Lakin aynı zamanda hepimizin dikkate alması gereken bir finansal gerçeklik de söz konusu. Brandon için heyecanlıyız. Onun da bizim için heyecanlı olduğunu biliyoruz."



Takas söylentilerine rağmen Ingram, Pelicans için önemli bir oyuncu olmaya devam etmiş, geçtiğimiz sezonu maç başına 20,8 sayı, 5,1 ribaund ve 5,7 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU