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Grant, Lakers'ta "üçüncü opsiyon" olmak istemiyor!

Detroit Pistons forveti Jerami Grant'in, Los Angeles Lakers yıldızları LeBron James ve Anthony Davis'in yanında "üçüncü opsiyon" olarak oynamak istemediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons forveti Jerami Grant'in, Los Angeles Lakers yıldızları LeBron James ve Anthony Davis'in yanında "üçüncü opsiyon" olarak oynamak istemediği iddia edildi.

Substack'tan Marc Stein'ın açıklamasına göre Lakers, Grant için teklif yapmış olan takımlar arasında yer alıyordu.

Ancak Bleacher Report'tan Eric Pincus'ın yeni bir raporuna göre Grant'in James ve Davis'e "üçüncü opsiyon olmak istemediğine" dair bir bilginin ortaya çıkması, Lakers'ın potansiyel hedefler arasından çıkmasına neden oldu:

"Aslında Lakers'ın Jerami Grant'i pas geçtiğini duydum. Bron ve AD'nin arkasında üçüncül bir rol oynamak istemiyormuş."

Grant bu sezon 20.1 sayı, 4.8 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarına sahip.


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