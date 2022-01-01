Grant'i hedefleyenler arasına Portland da dahil oldu!

Detroit Pistons forveti Jerami Grant'in, Portland Trail Blazers'ın radarında olduğu bildirildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer'e göre takımların Pistons'ı arayarak muhtemel anlaşmalar üzerine bilgi almak istediği 27 yaşındaki oyuncunun, 10 Şubat'taki son takas tarihinden önce takas edilmesi ihtimali bulunuyor:



"Lig kaynaklarına göre Myles Turner'ın gitme ihtimali en yüksek takımlardan biri olarak görülen Blazers ekibi, Detroit'ten Jerami Grant için de potansiyel bir hedef yeri olarak ortaya çıktı.



Ancak Lillard süresiz olarak kadro dışı bırakılırsa, bu durum Jusuf Nurkic ve Robert Covington'ın başka bir yere gitme olasılığını daha da artıracak gibi görünüyor."



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Grant ile ilgilenen takımlar arasında Washington Wizards, New York Knicks ve Los Angeles Lakers bulunuyor.



Grant bu sezon Detroit formasıyla maç başına 20.1 sayı, 4.8 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



