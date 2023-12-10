Granada - Bilbao maçında taraftar hayatını kaybetti, maç ertelendi!

Granada ile Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maçta bir taraftarın hayatını kaybetmesi sonrası maç ertelendi. İşte detaylar...

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Granada - Bilbao maçında taraftar hayatını kaybetti, maç ertelendi!
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10 Aralık 2023 19:07
Son güncelleme 10 Aralık 2023 19:45
Granada ile Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maçta kötü bir olay yaşandı.

İki ekibin karşılaştığı maçın 18. dakikasında bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle maç durduruldu.

Sağlık görevlileri, taraftarın yardımına koştu. Taraftar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı.

İki takım oyuncuları da kısa süreli beklemenin ardından soyunma odasına gitti. Bilbao kulübü, taraftarın hayatını kaybetmesi sebebiyle müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

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