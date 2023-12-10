Granada - Bilbao maçında taraftar hayatını kaybetti, maç ertelendi!

İspanya La Liga'daki Granada - Athletic Bilbao maçı bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle durduruldu. İki takım oyuncuları, soyunma odasına gitti. pic.twitter.com/21CmIoFOCb



— Sporxtv (@sporxtv) December 10, 2023

Granada ile Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maçta kötü bir olay yaşandı.İki ekibin karşılaştığı maçın 18. dakikasında bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle maç durduruldu.Sağlık görevlileri, taraftarın yardımına koştu. Taraftar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı.İki takım oyuncuları da kısa süreli beklemenin ardından soyunma odasına gitti. Bilbao kulübü, taraftarın hayatını kaybetmesi sebebiyle müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.