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Göztepe'den Yunanistan pankartı

Hollanda kampındaki hazırlık maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan Göztepe, sahaya üzerinde "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: AA
Göztepe'den Yunanistan pankartı
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26 Temmuz 2018 22:08
Hollanda kampında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan Göztepe, Yunanistan'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle  sahaya üzerinde Yunanca "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankartla çıktı. 

Sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. 

Hollanda'nın Arnhem bölgesinde oynanan maça İzmir ekibi, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında yaşanan yangın felaketi nedeniyle üzerinde Yunanca "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Olympiakos, Lazaros'un golüyle 1-0 öne geçti.

Müsabaka Olympiakos'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. 

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