Göztepe'den sponsorluk anlaşması

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, Türkerler Holding ile olan forma sponsorluk anlaşmasını yeni sezonda da sürdürecek.



Türkerler Holding, Mahall Bomonti İzmir markası aracılığı ile Göztepe Kulübüne 2 yıldır verdiği ana sponsorluk desteğine devam edecek.



Mahall Bomonti İzmir'de gerçekleşen imza törenine, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ile Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in yanı sıra futbolcular ve iş dünyasından birçok isim katıldı.



İmza töreninde açıklamalarda bulunan Kazım Türker, İzmir ve Göztepe'nin birbirinden ayrı düşünülemez olduğunu belirterek, "Türkerler Holding olarak, bir kez daha güzel İzmir'imizin değerli sembollerinden biri olan Göztepe'nin kalbinde yer almaktan onur duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Şehrimizin Spor Toto Süper Lig'deki tek temsilcisi, gururumuz Göztepe'ye 2 sezondur desteğimizi sürdürüyoruz. 2018-2019 sezonunda da Mahall Bomonti logomuzla değerli kulübümüzün formalarında yer almaktan dolayı kıvanç duyuyoruz." diye konuştu.



Mehmet Sepil de Mahall Bomonti İzmir ile yeniden sahalarda olmanın kulüp için önemli olduğunu vurgulayarak, "Mahall Bomonti İzmir, Göztepe Kulübü forma sponsorluğunu devam ettirdiği için öncelikle Kazım Türker'e ve Türkerler Holding'e teşekkür ederiz. Mahall Bomonti İzmir'in takımımıza uğurlu gelen sponsorluğuyla elde ettiğimiz başarımızı, geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayarak perçinledik. Bu yıl da taraftarımıza, İzmirlilere ve kulübümüze gönül veren tüm dostlarımıza bu anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.



